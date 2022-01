Stiri pe aceeasi tema

- In microbuz se aflau 7 persoane, iar in autobuz doar soferul. Patru persoane au fost ranite. "Au fost 4 victime, 2 victime femei cu traumatisme de membru superior, o victima femeie cu traumatism cranian și a patra victima - un barbat, tot cu traumatism de membru superior. Cele 4 victime sunt conștiente,…

- O femeie de 55 de ani a ajuns, in aceasta dupa-amiaza, la spital dupa ce un sofer baut a accidentat-o cu mașina pe o alee de pe Bulevardul Decebal. Barbatul a fugit de la locul faptei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in aceasta dupa-amiaza, polițiști din cadrul Biroului…

- O ieseanca asteapta despagubiri dupa ce ea a fost cea care a provocat accidentul in care a fost implicata. Femeia invoca drept argument oferta de despagubiri facuta de un inspector de daune din greseala. Pana acum, magistratii Judecatoriei si cei ai Tribunalului i-au respins pretentiile, dar Elena R.…

- Un pieton care se afla pe trotuar si-a pierdut viata, luni, in Piața Ștefan cel Mare din Cluj-Napoca, dupa ce un șofer l-a lovit pe acesta. Cercetarile arata ca un biciclist care circula haotic ar fi provocat incidentul nefericit, iar acesta a fugit de la locul faptei.

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Targu Jiu aloca suma de aproape un milion de euro pentru o achiziție de materiale medicale. A fost alocata suma de peste 4,8 milioane de lei pentru aparate de osteosinteza necesare activitații unitații medicale. Va fi incheiat un acord cadru pentru asigurarea constanta…

- Pe filmare se observa pietonul care circula pe marginea drumului. Imaginile arata ca mașina nici macar nu a incetinit, semn ca nu a vazut barbatul care se afla pe carosabil, desi drumul era iluminat.Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar politistii au organizat mai multe filtre in zona, pentru…

- La data de 2 noiembrie 2021, in jurul orei 12.30, pe DN14 B, intre localitațile Craciunelu de Jos și Blaj, un barbat, de 58 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu o macara, condusa de un barbat, de 32 de ani, din Alba Iulia. In urma accidentului rutier conducatorul…