- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a promis Londrei joi - in ajunul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) - ”enorme beneficii” ale unei apropieri dupa Brexit si a relativizat divergentele actuale intre cei doi aliati istorici, relateaza AFP potrivit news.ro.”Vrem sa punem…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii comunitatii britanice de afaceri din Romania, angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii relatiilor bilaterale, odata cu iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 ianuarie,…

- Uniunea Europeana a anunțat vineri numirea unui prim ambasador în Regatul Unit, care își va prelua funcția începând cu 1 februarie, la o zi dupa Brexit, informeaza AFP.Portughezul Joao Vale de Almeida va conduce delegația ce va reprezenta Uniunea Europeana în Marea…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, au semnat vineri acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit a ratificat joi tratatul, potrivit Mediafax."Astazi am semnat, din partea UE, impreuna…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…