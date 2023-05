Consilierii locali iși raceasc gura degeaba ca actele pe care le primesc, atunci cand le primesc, fie sunt incomplete, fie sunt greșite. Sub presiunea linșajului USR-ist de pe social media, aleșii locali voteaza pe banda rulanta proiecte care sunt ilegale. Evident, este treaba domniilor lor. Cine voteaza raspunde… Din pacate, aventurile administrative ale primarului Allen Coliban ne costa pe toți brașovenii. Intarziat fara motiv foarte mult timp, proiectul Spitalului Regional, lansat in forma propusa de vechea administrație Scripcaru, a ajuns sa fie pus in pericol din cauza incompetenței crase…