iMapp București 2021: Subcarpați va urca pe scenă Cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional, IMAPP BUCHAREST va avea loc sambata, 18 septembrie, in Piața Constituției. Intrarea este libera, iar accesul se face incepand cu ora 17:00. Lucrarile artistice ale echipelor participante vor fi redate pe fațada Palatului Parlamentului de 23.000 mp. Printr-un parteneriat cu cinci dintre cele mai importante festivaluri internaționale de video mapping din lume, iMapp Bucharest va reuni, in Capitala, cei mai buni artiști de video mapping, caștigatori ai evenimentelor partenere, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Piata Constitutiei din Capitala va gazdui, pe 18 septembrie, cea de-a VII-a editie a iMapp Bucharest, participantii putandu-se bucura de show-uri de video mapping pe fatada Palatului Parlamentului, dar si de un concert al trupei Subcarpati. "Cel mai mare eveniment de new media art din Romania si in…

