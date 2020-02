Imaginile disperării în China. Oficialii guvernamentali fură măştile sanitare, iar medicii împrovizează echipamente de protecţie Imaginile cu personalul medical care isi improvizeaza echipament de protectie din saci de gunoi, dormind in spital si plangand de frustare si epuizare au impanzit retelele de socializare din China. Un videoclip postat de catre un ziar din Beijing surprinde mai multi angajati guvernamentali in timp ce iau din proviziile de echipamente medicale donate. Un comunicat al guvernului din Wuhan spune ca personalul a participat la o intalnire de urgența cu privire la provizii sambata și ”a primit maști și alte echipamente de protecție” de la Crucea Roșie China, care supravegheaza donațiile.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

