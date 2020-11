Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se simte din ce in ce mai bine iar astazi este motiv de bucurie! Vedeta va fi externata din spital, dupa ce a primit un diagnostic grav. Artista a impartașit cu fanii de pe rețelele de socializare marea veste

- Zilele trecute, Andreea Balan a suferit o intervențiechirurgicala, dupa ce a ajuns de urgența la spital, in urma unor dureriabdominale. In prezent, artista este bine și se afla in continuare subsupravegherea medicilor. Tatal vedetei a facu primele declarații despre stareafiicei lui.„Am fost foarte ingrijorat…

- Andreea Balan a trecut din nou prin clipe grele in urma cu doar cateva zile, iar acum se afla internata in spital. Luni seara vedeta a acuzat dureri cumplite in zona abdominala, iar aceasta a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Ce mesaj emoționant a transmis din spital!

- Andreea Balan a reușit sa ingrijoreze pe toata lumea, dupa ce a ajuns din nou pe mainile medicilor! Vedeta face primele declarații, dupa operația prin care a trecut! Cum se simte acum? Jurata de la ”Te cunosc de undeva” a suferit un abces abdominal fost!

- Andreea Balan a ajuns de urgența la spital. Cunoscuta cantareața trece prin momente extrem de grele. Ce a pațit jumatatea trupei Andre și de ce a ajuns in aceasta stare? Cum se simte juratul de la emisiunea „Te cunosc de undeva”? Andreea Balan, probleme de sanatate. Solista a ajuns de urgența la spital…

- Irina și Razvan Fodor formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Au impreuna o fetița și se ințeleg de minune. Cu ocazia aniversarii a 10 ani de casnicie, soția fostului concurent de la Asia Express i-a facut o surpriza de neuitat acestuia. Irina a povestit totul pe blogul personal.„Nici…

- Lili Sandu a nascut in urma cu mai multe zile, insa iata ca noi avem primele imagini cu vedeta dupa ce a fost externata din spital! Aceasta a fost mai mult timp sub atenta supraveghere a medicilor, dupa ce a nascut!