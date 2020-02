Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza va trimite 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a informat duminica agentia de presa chineza Xinhua, relateaza dpa, transmite AGERPRES . Incepand de saptamana viitoare, personal…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a dat asigurari ca va folosi diverse instrumente de politica monetara pentru a se asigura ca lichiditatea se mentine la un nivel adecvat si a estimat ca impactul economic mai extins al epidemiei cu noul coronavirus in statul asiatic ar trebui sa fie temporar, informeaza…

- Intr-un interviu acordat agentiei de presa Xinhua, Li Lanjuan, seful Laboratorului de stat pentru Diagnosticul si Tratamentul Bolilor Infectioase, a declarat ca au fost izolate doua tulpini de virus necesare pentru dezvoltarea vaccinului. Epidemia de coronavirus, care a izbucnit in orasul…

- Cel puțin 56 de persoane au murit in China din cauza coronavirusului, au anunțat duminica autoritațile, care au semnalat și un prim deces la Shanghai, potrivit AFP. Tot mai multe orașe au decis sa introduca masuri draconice de prevenire a raspandirii virusului, in vreme ce președintele Xi Jinping, a…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP preluat de agerpres.Vezi și: Cum ne afecteaza iarna fara…

- Epidemia continua sa se raspandeasca in Asia si nu numai. Vineri, oficialii din India au raportat trei cazuri suspecte. Intrucat raspunsul la virus a coplesit spitalele din Wuhan de cel putin doua saptamani, potrivit martorilor locali consultati de Epoch Times, regimul comunist a ordonat Armatei de…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…