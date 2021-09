Stiri pe aceeasi tema

- O camera de monitorizarea a faunei a filmat momentul in care un urs și un mistreț s-au intersectat intr-o padure din Caraș-Severin.Animalele s-au analizat, dar nu s-au confruntat.”Intalnire pașnica intre un mistreț și un urs. Mistrețul pare curios, iar ursul nu pare a fi deranjat. Inregistrarea a fost…

- O camera de monitorizare a faunei a surprins momentul in care un urs și un mistreț se intalnesc fața in fața, intr-o padure din Caraș-Severin. Imaginile arata cum animalele se analizeaza de la distanța, dar nu devin agresive. Camera de monitorizare a faunei a fost montata de angajații Romsilva care…

- Cu toate ca suntem intr-o regiune cu risc scazut de incendii forestiere, tendința din ultimii ani este una ingrijoratoare, conform declarațiilor facute de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna. Acesta a aratat ca numai anul trecut au fost 627 de incendii forestiere, cu mult peste media ultimilor 30…

- Un ras care trece printr-o padure din Caras – Severin a fost filmat de o camera de supraveghere a faunei montata pe un copac de administratorii rezervatiei. Imaginile sunt rare, rasii fiind foarte discreti. Ei sunt vazuti in libertate foarte rar si ii evita pe oameni. Filmarea a fost realizata de o…

- Presedintele principalului partid din coalitia conservatoare aflata la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a anuntat sambata ca Varsovia va renunta la un aspect controversat al reformei sistemului sau de justitie, masura ce a fost solicitata de Uniunea Europeana, transmite AFP. “Vom suprima Camera…

- Un bursuc afectat de temperaturile ridicate din ultima perioada s-a balacit intr-o balta dintr-o padure din Parcul Național Defileul Jiului. Imaginile inedite au fost inregistrate de o camera de monitorizare a faunei a Romsilva, potrivit mediafax.ro. Filmarea cu burscul care face baie a fost…

- Mai multe capre negre insoțite de iezi au fost filmate in timp ce se odihnesc la mare inalțime. Imaginile au fost obținute in timpul unei acțiuni de monitorizarea a faunei desfașurate in Parcul Național Munții Rodnei, anunța Mediafax. Rezervația este administrata de compania naționala Romsilva.…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat vineri ca, in primul trimestru al anului 2021, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana si ca aceasta reprezinta un argument puternic in favoarea faptului ca "economia este pregatita sa absoarba mai multe investitii".…