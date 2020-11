Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi detalii in cazul crimei din Giurgiu care a ingrozit toata Romania. Toți șoferii care au trecut prin zona tragediei in acel interval orar au fost identificați, iar acum mai multe persoane sunt auditate pentru a se afla ce s-a intamplat de fapt și cine se face vinovat pentru moartea…

- Simona Ghinea, o tanara in varsta de 22 de ani din București, a fost data disparuta de bunicul ei, singura ruda a tinerei. Inițial s-a vehiculat ca Simona ar fi, de fapt, tanara incendiata la marginea unui drum din Giurgiu. Polițiștii au recoltat probe ADN din locuința bunicului fetei din București…

- Dupa mai multe ore in care au anchetat cazurile de dispariție din ultima perioada pentru a putea sa stabileasca identitatea tinerei gasite incendiata pe un camp din Giurgiu, testele ADN au aratat ca nu Simona, fata disparuta din București, este victima crimei odioase! Ultimele imagini cu tanara din…

- In urma cu doar cateva zile o crima oribila a ingrozit toata Romania! O fata a fost gasita ucisa și incendiata la marginea unei localitați din Giurgiu, iar una dintre persoanele disparute recent din București semana cel mai bine cu ea! Ce spune prietena Simonei, tanara din Capitala care nu a mai fost…

- Criminalistii au facut un portret robot al tineri arse si au cautat in localitatile apropiate locului unde a fost descoperita. Nimeni nu a vazut pe cineva care sa aiba semnalmentele respective. Astfel, politistii au extins cautarile si au ajuns pe o pista promitatoare. Tanara arsa ar putea fi o fata…

- Coincidența stranie! Mama unei tinere din București, disparuta de acasa de cateva zile, a sunat disperata la 112. Ce spuns datele anchetei, dupa ce bucureșteanca a sesizat o asemanare izbitoarea intre fiica sa și tanara ucisa in Giurgiu

- A crescut la țara și a pornit de la zero in drumul catre celebritate. Mutatul la București a bagat-o in depresie. Trei luni nu a ieșit din casa decat sa iși cumpere alimente. A mancat multa vreme numai hrișca, apoi piesa ”Visele” a propulsat-o in topurile muzicale naționale și internaționale. Deși de-a…