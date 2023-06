Stiri pe aceeasi tema

- Iza și Blaze de la Mireasa au devenit parinții unei fetițe in urma cu foarte puțin timp, iar acum au anunțat și care este numele pe care micuța il poarta. Care au fost primele declarații pe care aceștia le-au facut.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Blaze a facut primele declarații de cand a devenit tata pentru prima data. Fostul concurent de la Mireasa a vorbit despre numele special pe care el și Izabela l-au ales pentru fetița lor. Iata ce marturisiri a facut acesta in cadrul emisiunii!

- Izabela și Blaze de la Mireasa sezonul 3 anunțau in urma cu mai multe luni faptul ca urmeaza sa devina parinți. Aceștia au anunțat astazi, in mediul online, faptul ca tanara a adus pe lume o fetița astazi, 12 iunie 2023.

- Este o zi speciala pentru Blaze și Izabela de la Mireasa! Cei doi foști concurenți au devenit parinții unei fetițe superbe, pe care au așteptat-o cu nerabdare. Anunțul a fost facut chiar de el, luni dimineața. Cei doi sunt in culmea fericirii și pregatiți pentru noua viața pe care au inceput-o.

- Blaze și Izabela au ajuns la inimile oamenilor dupa ce au participat in emisiunea ”Mireasa” de la Antena 1, iar de atunci traiesc o poveste frumoasa de dragoste. In luna decembrie, cei doi și-au surprins fanii cu anunțul ca vor deveni parinți, moment in care toata atenția a revenit asupra lor. Iata…

- Este o zi foarte importanta pentru Vladimir Draghia și familia lui. Indragitul actor și-a botezat astazi fiica, pe Alegra Nova. Ce imagini emoționante de la mult așteptatul eveniment au postat cei doi pe rețelele de socializare. Iata dovada ca au toate motivele sa radieze de fericire.

- In ediția de astazi a emisiunii Mireasa, Giulia a fost eliminata, iar momentul a fost unul cu totul emoționant. De departe, cel mai greu a fost pentru Antonio, cu care forma un cuplu de puțin timp. Nici Zain, concurentul cu care a incercat sa se cunoasca mai bine, nu a ramas indiferent.

- Celebrul cantareț Lionel Richie (73 de ani) a fost socru mic in weekend și și-a condus fiica la altar, intr-o ceremonie fastuoasa, in sudul Franței. Sophia Richie s-a maritat cu producatorul muzical Elliot Grainge.Cu siguranța poate concura la nunta anului in showbiz. Lux, rafinament, un loc exclusivist…