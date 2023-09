Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea rapida a numarului de armeni care parasesc regiunea Nagorno-Karabah, disputata intre Azerbaidjan si Armenia, suscita ingrijorare, potrivit ONU, care a facut apel la toate partile implicate in conflict sa protejeze civilii si sa le ofere coridoare sigure, informeaza

- Mii de etnici armeni s-au grabit sa paraseasca enclava Nagorno-Karabah și sa se refugieze in Armenia vecina, dupa ce Azerbaidjan a preluat controlul regiunii, in urma unei operațiuni militare care s-a incheiat in mai puțin de doua zile, saptamana trecuta.

- Armenia a comunicat ca mai mult de 1.000 de refugiati din Nagorno-Karabah i-au trecut granitelem informeaza Rador.Acestia sunt primii care au scapat dupa ce Azerbaidjanul a cucerit enclava marti. Potrivit informatiilor, etnicii armeni parasesc principalul oras Stepanakert, cu masinile, in numar mare.…

- Enclava armeana Nagorno Karabah a capitulat in fața Armatei Azerbaidjanului la mai puțin de 24 de ore de la atacul masiv pe care forțele azere l-au lansat in regiune. Acesta pare finalul unui razboi de 35 de ani, desfașurat in diferite etape intre Azerbaidjan și Armenia, scrie Defenseromania.ro . Rezultatul…

- Noi tensiuni au izbucnit in regiunea Nagorno-Karabah. Azerii au declanșat un atac pe scara larga intr-o zona unde locuiesc circa 120.000 de armeni și anunța ca nu se vor opri decat dupa ce vor controla total zona.

- Conflicul dintre Armenia și Azerbaidjan s-au resimțit in marja Adunarii Generale a Națiunilor Unite, Franța a solicitat o reuniune "de urgenta" a Consiliului de Securitate pentru a lua act de ofensiva "ilegala" si "nejustificata" lansata de Azerbaidjan in Nagorno-Karabah

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca “sustine” lansarea de catre Azerbaidjan a unei operatiuni militare in Nagorno-Karabah, o regiune disputata de Armenia si Azerbaidjan, aliat istoric al Ankarei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Sustinem masurile luate de Azerbaidjan (…)…

- Un responsabil din enclava Nagorno-Karabah a cerut joi, 13 iulie, Rusiei sa autorizeze circulatia pe singura ruta care leaga aceasta regiune separatista a Azerbaidjanului cu populatie majoritar armeana de Armenia, relateaza AFP. ”Facem apel la Federatia Rusa (…) sa garanteze libera circulatie a persoanelor…