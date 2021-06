Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G7 au fost criticati pentru ca au participat la un eveniment in aer liber cu bautura si mancare, in contextul in care astfel de activitati sunt inca interzise pentru nunti. Downing Street a negat ca petrecerea pentru liderii G7 de pe plaja Carbis Bay, care a avut loc sambata, ar fi incalcat…

- Pana duminica, summitul reuneste lideri din Germania, Franta, Italia, Marea Britanie, Canada, Japonia si Statele Unite in statiunea balneara Carbis Bay din sud-vestul Angliei. Este primul summit international major pentru presedintele american, Joe Biden, la care participa in cadrul unui turneu de o…

- Liderii UE ii vor cere premierului britanic Boris Johnson sa respecte drepturile cetațenilor europeni in urma scandalurilor asupra tratamentului pe care l-au primit in Marea Britanie, inclusiv a detenției preventive in centre de expulzare, potrivit unui proiect de declarație vazut de publicația The…

- Asistenta medicala care l-a ingrijit pe Boris Johnson, dupa ce a ajuns la terapie intensiva cu simptome grave de Covid-19, a demisionat. Jenny McGee spune ca este dezamagita de „lipsa de respect” aratata de guvern fața de angajații din domeniul sanatații, informeaza Digi24 . Jenny McGee, care l-a ingrijit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat sambata ca SUA si Marea Britanie sa exporte vaccinuri anti-COVID-19 si sa ajute la cresterea productiei globale pentru a facilita o crestere a vaccinarii in intreaga lume, relateaza agentiile AFP si EFE. Dupa ce presedintele american Joe Biden a sugerat…

- Producatorul american de medicamente Pfizer a anunțat ca se așteapta sa obțina venituri de 26 miliarde de dolari din vanzarile vaccinului sau impotriva Covid-19 in acest an, in creștere fața de estimarile inițiale, pe fondul intensificarii campaniei de vaccinare pe plan global. Vaccinul Pfizer se vinde…

- Un studiu recent arata ca aproximativ o treime din pacienții diagnosticați cu Covid-19 spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Conform The Guardian , spitalizarea in cazul acestor pacienți a venit in urma sechelelor pe care boala le-a lasat. Studiul arata ca reinternarea…