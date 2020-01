Stiri pe aceeasi tema

In urma cu putin timp, un barbat din comuna Niculești, in timp ce conducea un atelaj hipo a pierdut controlul

Un barbat din Niculești a fost preluat de un elicopter și transportat la spital, dupa ce s-a lovit cu caruța

- Un barbat s-a accidentat in timp ce se afla pe un traseu din Masivul Ceahlau, din județul Neamț. Pentru ca victima suferise afecțiuni care nu permiteau expunerea indelungata la frig și din cauza faptului ca evacuara terestra era dificila, a fost solicitat elicopterul SMURD. Accidentul a avut loc sambata…

- Un accident rutier a avut loc dupa ora 14, la Ghiroda, pe strada Aeroportului. O mașina a parasit partea carosabila si a lovit un copac. O victima a ramas blocata in autoturism. In autoturism se aflau patru persoane (trei barbați și o femeie), dintre care o victima blocata, care a fost extrasa si predata…

- ISU Timiș a fost solicitat, la ora 12:35, sa intervina la un accident rutier, o mașina rasturnata, pe DJ 592, comuna Chevereșu Mare. La locul accidentului s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD tip C si 8 pompieri. In urma impactului, șoferul autoturismului…

- ISU Timiș a fost sesizat duminica dimineața, la ora 06:40, de producerea unui accident feroviar in Halta Giroc, intre un tren interegio care circula pe ruta Timișoara-Targu Mureș și un autoturism. La locul intervenției s-au deplasat de urgența 2 echipaje SMURD (B și C), o autospeciala de stingere, doua…

- Vito, sau Vituzzo, a ramas fara ambele picioare din spate dupa ce acestea i-au fost zdrobite de o masina, in Milano, in timp ce proprietarele sale erau plecate in luna de miere. Cuplul, format dintr-o fosta jucatoare de baschet, Silvia Gottardi, si sotia sa, Linda Ronzoni, s-a intors imediat acasa.…

O locuința din localitatea I.L.Caragiale a luat foc. A ars circa 30mp din acoperișul gospodariei. O persoana a fost ranita