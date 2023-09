Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, in varsta de 80 ani, s-a vaccinat impotriva Covid cu o varianta actualizata de vaccin, dar și impotriva virusului gripal, a anuntat sambata medicul sau de la Casa Alba.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, s-a intilnit cu omologul sau american Joe Biden la Casa Alba. Acesta a spus ca SUA continua sa ofere sprijin in Kievului, relateaza CNN. {{704052}}„La inceputul acestei saptamini, la Adunarea Generala a ONU, am spus clar ca nicio…

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Benjamin Netanyahu se vor intalni miercuri la New York in cursul Adunarii Generale a ONU, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza AFP, citat de Agerpres.Cei doi lideri vor "discuta o serie de probleme bilaterale si regionale, (...) despre o viziune…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba, intr-un moment in care Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Aceasta vizita la Washington este…

- Președintele SUA, Joe Biden, a prelungit cu inca un an starea de urgența in țara, in legatura cu amenințarea ingerințelor straine in alegeri. Declarația a fost transmisa de Casa Alba. "Prelungesc cu un an starea de urgența naționala, prevazuta in Ordinul executiv 13848, in legatura cu amenințarea de…

- Casa Alba a exclus joi posibilitatea ca presedintele Joe Biden sa il gratieze pe fiul sau, Hunter Biden, care este acuzat de evaziune fiscala prin neplata impozitelor pentru venituri de 1,5 milioane de dolari realizate in 2017 si 2017, transmite Reuters.

- Presedintele american Joe Biden este in drum spre Europa. El este asteptat duminica in Marea Britanie, unde se va intalni cu premierul Rishi Sunak si cu regele Charles al III-lea, inainte de a participa la summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius, Lituania, relateaza Reuters. Dupa summit, liderul…

- Presedintele american Joe Biden il va primi miercuri la Casa Alba pe seful guvernului de la Stockholm, Ulf Kristersson pentru a discuta despre aderarea Suediei la NATO, precum si despre sprijinul pentru Ucraina, a anuntat simbata executivul american, potrivit AFP. Cei doi vor reafirma ca Suedia trebuie…