Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 13-a ediție se desfașoara intre 15 noiembrie 2019 și 3 ianuarie 2020. In Piața Mare din Sibiu se regasesc peste 100 de expozanți, alaturi de un patinoar in aer liber și de o roata panoramica, dar și Atelierul lui Moș Craciun și Parcul lui Moș Craciun. „Spectaculoasele proiecții…

- Va reamintim ca in 2016, pentru ca nu au gasit un brad potrivit, autoritațile locale l-au cumparat din zona Gurahonț, județul Arad. In 2017, bradul a fost taiat dintr-o curte din Dumbravița. Anul trecut, din lipsa de opțiuni, cei de la Primaria Timișoara au comandat bradul tocmai din Italia.…

- Va reamintim, construcția montata de firma care se ocupa de lucrari a fost doborata, duminica la pranz, de rafalele de vant care s-au abatut peste Timișoara. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, iar zona a fost securizata cu banda galbena de Poliția Locala. In mod normal, astfel de…

- Cu prilejul sarbatorilor de iarna, Primaria Timisoara organizeaza cea de – a XIII– a editie a Targului de Craciun. Casutele amplasate in Piata Victoriei vor fi deschise in perioada 1 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020, iar in parcarea Modex, standurile cu produse alimentare vor functiona din data de…

- Targul de Craciun 2019 iși deschide porțile, ca in fiecare an, la 1 Decembrie, cand Romania iși celebreaza și Ziua Naționala. Va sta deschis pana in 3 ianuarie 2020. Pregatirile sunt in toi, iar PMT anunța și artiștii care vor urca pe scena special amplasata in Piața Victoriei. „Ne…

- Niciuna dintre statuile amplasate de Primaria Timisoara pe Aleea Personalitatilor din Parcul Scudier nu are autorizatie de la Comisia Nationala a Monumentelor de For Public, desi acestea erau absolut necesare, a anuntat Sorin Predescu, directorul Directiei de Cultura Timis. Mai mult, municipalitatea…

- Timișorenii iubitori de distracție sunt așteptați sa participe, in acest sfarșit de saptamana, la Festivalul Vinului. Ediția a XIX-a a evenimentului organizat de Primaria Timișoara, prin Casa de Cultura, se desfașoara in perioada 25 – 27 octombrie, in Piața Victoriei. La festival participa numeroase…

- Propunere inedita și curajoasa a unui candidat la Primaria Timișoara. Dominic Samuel Fritz, care a fost desemnat sa intre in lupta cu actualul primar Nicolae Robu – dupa ce a fost ales in interiorul filialei in urma unui duel cu senatorul USR Nicu Falcoi, Aida Szilagyi, inginer chimist și Alexandru…