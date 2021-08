Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de ieri a fost dedicata in intregime protecției Manastirii Ekklisia Profitis Ilias, din zona Vilia, care este in continuare in pericol. Pompierii militari romani, cu o autospeciala de stingere, o cisterna, un autoturism de teren, un vehicul utilitar UTV și cu o drona, au asigurat fara intrerupere…

- Pompierii militari romani aflati in misiune in Grecia au actionat, luni, pentru limitarea propagarii flacarilor in zona Vilia, precum si pentru mentinerea unei linii de protectie intre frontul de incendiu si zonele neafectate, potrivit Agerpres. "De asemenea, la solicitarea autoritatilor elene, cisternele…

- Pompierii militari romani aflati in misiune in Grecia au actionat, luni, pentru limitarea propagarii flacarilor in zona Vilia, precum si pentru mentinerea unei linii de protectie intre frontul de incendiu si zonele neafectate. ‘De asemenea, la solicitarea autoritatilor elene, cisternele pompierilor…

- Pe parcursul zilei de luni, 23 august, misiunile pompierilor militari romani, din zona Vilia, au constat in limitarea propagarii flacarilor, lichidarea incendiilor izbucnite la locuințele din zona, precum și in menținerea unei linii de protecție intre frontul de incendiu și zonele neafectate. Salvatorii…

- Pompierii romani, care au mers in Grecia pentru a da o mana de ajutor la stingerea flacarilor, spun ca sunt emoționați de gesturile grecilor: „S-au oferit sa ne sprijine, ne-au adus tot timpul apa rece, care valoreaza foarte mult dupa cateva ore de stat in preajma flacarilor”, potrivit Mediafax.…

- Cei 25 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența detașați in Grecia pentru stingerea incendiilor de padure au inceput in aceasta dimineața misiunea. Salvatorii moldoveni au ajuns ieri, 10 august, la ora 16:00 in regiunea Prokopion, insula Evia din sudul statului elen.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a postat pe pagina de Facebook o imagine in care un pompier roman, aflat in insula Evia, puternic afectata de incendiile izbucnite in Grecia, a gasit și salvat o broasca țestoasa. "Poate parea un gest mic, insa in spatele lui se gasește o fapta…

- Pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia au fost laudati in presa elena, dar si de locuitorii din zona. Acestia sunt in misiune pentru a stinge incendiile din insula Evia. „Pompierii romani care au venit in tara noastra pentru a se lupta cu focul par sa provina de pe…