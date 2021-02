Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului Pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca in cursul zilei de joi vor fi prezentate primele concluzii ale anchetei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in cazul de la Constanta, acolo unde o femeie a murit sarind de la etajul sase dupa ce apartamentul sau…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, ca a solicitat Departamentului pentru Situatii de Urgenta sa achizitioneze de urgenta perne pneumatice, aratand ca aceste echipamente sunt "absolut necesare" in situatii tragice. "Astazi i-am chemat pe cei de la Departamentul pentru Situatii de…

- Transportate de o aeronava a Forțelor Aeriene Romane din Qatar, pachetele de seringi de aproximativ cinci tone au ajuns ieri, 21 ianuarie, in Romania. ”O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone…

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in 500 de mii seringi de 1ml și 450 de mii seringi de 3ml, anunța MApN. Zborul…

- Carantina in municipiul Constanta a fost prelungita cu inca doua saptamani, incepand de vineri, de la ora 20:00, ramanand in vigoare aceleasi masuri de pana acum. Incidenta infectarilor cu noul coronavirus in municipiul Constanta era joi de 8,67, potrivit news.ro. Prefectura Constanta a anuntat…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19, la care vor participa prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. …

