IGPR Infotrafic: Circulatie ingreunata pentru efectuarea unor lucrari

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 13 iulie, in funcție de condițiile meteorologice, pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, sensul catre Agigea, pe tronsonul kilometric 15+900 metri – 17+100 metri, pana la ora 18:00, circulația pe banda 1 va fi restricționata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 26 – 27 iunie a.c., pe autostrazile A1 Ramnicu Valcea – Deva, respectiv A2 București – Constanța, se executa lucrari de reparație și intreținere, cu restricționarea circulației rutiere, dupa cum urmeaza:…

- Circulație restricționata luni pe A1. Circulatia este restrictionata luni pe autostrada A1 Deva – Nadlac, avand in vedere efectuarea unor lucrari de reparatii la carosabil, transmite News.ro. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pe autostrada A1 Deva –…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 21 23 iunie a.c., in intervalul orar 22.00 ndash; 05.00, pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, circulatia este restrictionata total la kilometrul 13 300 de metri, in zona localitatii Glina,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 30 mai, pana la ora 19:30, au loc lucrari de reparatii a partii carosabile pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, tronsonul kilometric 32 400 de metri ndash; 33 100 de metri, localitatea Fundulea, judetul Calarasi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 19 ndash; 31 mai a.c., au loc lucrari de reparatii si inlocuire a rosturilor de dilatatie la podul situat la kilometrul 11 844 de metri, localitatea Glina, judetul Ilfov, motiv pentru care este restrictionata a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 16 mai, in vederea inlocuirii portalului avariat de pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea, pe calea nr. 2 sensul spre capitala , la km 11 960m, se vor aplica restrictii de circulatie dupa cum urmeaza: bull; in intervalul…

- Circulatia este restrictionata miercuri, pe A3 Bucuresti - Brasov, in judetul Ilfov, pentru efectuarea unor lucrari.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in intervalul orar 09,00 - 15,00, pe Autostrada A3 Bucuresti - Brasov, sectorul cuprins intre km 16+700…