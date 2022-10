Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Presa din Ucraina anunta ca Mircea Lucescu poate pleca de la Dinamo Kiev. Echipa antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Vorskla Poltava, intr-un meci din etapa a 9-a a campionatului Ucrainei Presa din Ucraina speculeaza ca antrenorul…

- Mircea Lucescu are rezultate modeste pe banca lui Dinamo Kiev, iar fanii se pregatesc sa sarbatoreasca plecarea antrenorului cu bere. Suporterii ucraineni au o editie limitata a bauturii, special creata pentru momentul in care „Il Luce” va fi demis. Dinamo Kiev este ultima in grupa de Europa League,…

- Denis Dragus a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internationalul roman a punctat, dupa ce a creat o faza individuala spectaculoasa in careul advers. Denis Dragus a inscris pentru 2-0, in confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a intalnit-o pe Royal Antwerp, intr-un…

- S-a aflat prin ce a trecut Mircea Lucescu dupa ce meciul Dinamo Kiev – Rukh a fost intrerupt. A fost data o alarma aeriana, iar jucatorii, staff-ul celor doua echipe si arbitrii au trebuit sa se adaposteasca de urgenta. Antrenorul roman a dezvaluit ce s-a intamplat la Liov, in partida din etapa a 6-a…

- Razvan Lucescu a intrat in conflict cu ultrașii dupa PAOK – Panathinaikos 1-2. Asistenții l-au calmat cu greu pe antrenorul roman, care a fost un car de nervi. PAOK a pierdut derby-ul cu liderul din Grecia, iar suporterii și-au ieșit din minți. L-au fluierat și l-au insultat pe antrenor, care nu a ramas…

- Mircea Lucescu, aproape de a fi dat afara de la Dinamo Kiev. Fostul jucator al nationalei Ucrainei, Ivan Getsko, e de parere ca demiterea lui Mircea Lucescu este iminenta. Dinamo Kiev are un start dezastruos de sezon. A castigat un singur meci din cele 3 jucate pana acum. Fostul international ucrainean,…

