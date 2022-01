Igor Bergler - Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari, ”cartea anului 2021” pentru cititori

Stiri pe aceeasi tema

- Acest fericit parinte al nostru, Gheorghe Hozevitul, parasind patria si neamul si toata desfatarea lumeasca, a venit la Ierusalim sa se inchine la mormantul cel primitor de viata al Mantuitorului nostru Iisus Hristos si la toate locurile cele sfintite si sfinte si de multe minuni pline din jurul mormantului.…

- "Minciuna lui Michelangelo. Catedrala in flacari" de Igor Bergler, "Apropo de nimic" de Woody Allen, "Fecioarele" de Alex Michaelides si "Povesti de vara" de Mieko Kawakami se numara printre cele mai citite carti ale anului 2021 de la Litera, potrivit paginii de Facebook a editurii, conform agerpres.…

- Sarbatorit de creștini anual la data de 27 decembrie, Sfantul Ștefan a fost primul martir creștin și unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, fiind condamnat la moarte de catre autoritațile iudaice din Ierusalim. Misiunea Sfantului Stefan era aceea de a demonstra ca Iisus Hristos este Mesia, cel prezis…

- Alaiul sarbatorilor de iarna, care se intinde pe parcursul a trei saptamani, incepe oficial de azi, 20 decembrie, cu Sarbatoarea Ignatului. 20 decembrie reprezinta o zi incarcata de obiceiuri si traditii la romani. Reprezinta, cu precadere in mediul rural, ziua in care este sacrificat porcul din care…

- Noul roman al scriitorului Igor Bergler "Minciuna lui Michelangelo" a depasit 100.000 de exemplare vandute, la mai putin de trei luni de la aparitie, stabilind astfel un nou record pe piata romaneasca de carte, anunta Editura Litera. Potrivit unui comunicat transmis joi, "dupa ce a stabilit…

- In dimineața zilei de 03 decembrie pompierii din nordul țarii au intervenit de urgența pentru a lichida un incendiu in raionul Ocnița, localitatea Otaci. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 7:27. Potrivit informațiilor inregistrate, arderea s-a produs la o uscatorie de cereale. Ajunși,…

- Se apropie sarbatoarea Sfantului Andrei, cand toți cei care ii poarta numele iși serbeaza ziua de naștere. Pe ce data din noiembrie este Sfantul Andrei? Sfantul Andrei este celebrat in fiecare an la data de 30 noiembrie in fiecare an. Sarbatoarea este una speciala pentru romani, pentru ca Sfantul Apostol…

- Episcopul Ioan Casian al Canadei a slujit duminica in Catedrala „Sf. Gheorghe” – Saint-Hubert din Quebec, unde a vorbit despre cum putem deveni „sol roditor” in timpurile pe care le traversam, noteaza Basilica.ro. „Intr-o lume atat de marcata de incertitudini și de feluriți factori care tind…