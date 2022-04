Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, noul numar 1 mondial de la 4 aprilie, a castigat, sambata, turneul WTA 1.000 de la Miami, potrivit news.ro.Swiatek a invins-o in finala pe japoneza Naomi Osaka, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-0, intr-o ora si 20 de minute. Fii la curent cu cele mai noi…

- Simona Halep, veste buna dupa accidentarea de la Miami. Jucatoarea din Constanța a fost forțata sa se retraga inainte de startul competiției din Florida. Fostul lider mondial are o ruptura la coapsa stanga și va lipsi de la citeva turnee, inclusiv de la partida de Fed Cup, actuala Billie Jean King Cup.…

- A renunțat la facultate și s-a orientat catre o activitate foarte profitabila, cea de influencer. Alexa Collins, un model din Miami, Florida, marturisește ca a caștigat primul ei milion de dolari datorita Instagram, inainte de a implini 25 de ani.

- Simona Halep, probleme medicale la Miami. Jucatoarea din Constanța se pregatește sa ia startul in turneul WTA 1000 din Florida. Ea a o va intalni in turul 2, joi seara, nu mai devreme de ora 22.00, pe australianca Daria Saville (249 WTA). Romanca a acuzat dureri la coapsa stanga in timpul semifinalei…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a invins-o pe Danielle Collins din SUA, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, scor 6-3, 7-6 (7/2) si a castigat in premiera turneul de grand slam Australian Open. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute, conform…

- Simona Halep, relaxare la Melbourne. Fostul lider mondial a reușit sa caștige cel de-al 23-lea trofeu WTA din cariera sa. Jucatoarea din Constanța s-a impus, duminica, in finala Melbourne Summer Set 1 in fața rusoaicei Veronika Kudermetova, scor 6-2, 6-3. Simona Halep a decis sa nu mai participe și…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, duminica, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-3.

