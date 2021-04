Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 martie 2021, urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea cotizației anuale a Romaniei la Comitetul de asistența pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), precum și pentru…

- Solicitarile pentru un sejur intr-una dintre stațiunile de la malul Marii Roșii au crescut de la inceputul anului de peste 10 ori fața de aceeași perioada din 2019, astfel incat Karpaten Turism lanseaza, in premiera, un charter dedicat croazierelor pe Nil. Agenția pune in exclusivitate la dispoziția…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 18 martie 2021, urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a Romaniei la bugetul Centrului European de Excelența pentru Combaterea Amenințarilor Hibride…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) lanseaza joi cea de-a doua editie a proiectului "Lideri pentru Excelenta in Sanatate", dedicat personalului medical in functii de conducere din spitalele publice din Romania. Conform unui comunicat al FIC, proiectul este dezvoltat in parteneriat cu Ministerul Sanatatii…

- Compania Amazon va deschide trei noi birouri in Romania, la Timisoara si Iasi, iar pana la finalul anului intentioneaza sa creeze 500 de noi locuri de munca. Potrivit unui comunicat, echipa Amazon din Romania a ajuns sa numere peste 2.500 de angajati. “Compania se pregateste sa adauge pana la finalul…

- Efectivele Amazon din România au ajuns sa numere peste 2.500 de angajați. Compania se pregatește sa adauge pâna la finalul anului înca 500 de roluri permanente disponibile în birourile sale din țara și intenționeaza sa deschida un nou birou în Timișoara și altele doua în…

- Cele mai cautate orase si statiuni pentru petrecerea vacantelor, in plina pandemie, au fost Sibiu, Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj, Mamaia, Constanta, Iasi, Baile Felix si Poiana Brasov, arata o statistica publicata de catre reprezentantii unei platforme integrate nationale de rezervari. Conform…

- Pearson este un Centru de Excelenta, un furnizor de examene de certificare lingvistica, la fel de important cum este si Universitatea Cambridge 143 de persoane au participat la seminariile web Blended Learning si Sprijinirea dezvoltarii competentelor cheieLa ultima conferinta de presa desfasurata in…