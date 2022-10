Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doi ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc de locuinte. Incidentul a avut loc marti seara in Piatra Neamt, copilul fiind transferat la Iasi pentru tratament. Din primele informatii, copilul a cazut dupa ce s-ar fi urcat pe niste perne…

- Doua cazuri deosebit de grave sunt tratate zilele acestea de medicii ieseni, in ambele cazuri fiind vorba despre femei cu varsta de 65 de ani. O femeie din Vaslui a ajuns in coma dupa ce a inghitit trei substante periculoase, printre care si acetona, iar o alta femeie se lupta cu o infectie fungica…

- Doi tineri care mergeau luni noaptea cu motocicleta in localitatea Bals au ajuns in stare grava la spital dupa ce s-au rasturnat. Medicii din Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" spun ca, desi tinerii in varsta de 22 de ani au sanse de supravietuire, traumatismele suferite…

- Mai multe persoane au ajuns in cursul zilei de miercuri, 17 august, la spital dupa ce au fost victime ale unor accidente rutiere. Miercuri dimineata, in jurul orei 10.20, in sensul giratoriu din zona Metro, a avut loc un accident in care a fost implicat un TIR si un autoturism. Au intervenit doua echipaje…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din localitatea Ciurea a ajuns la spital zilele trecute cu trei plagi muscate de sarpe. Acesta a povestit medicilor ca a fost muscat de un sarpe negru, subtire si lung. „Pacientul prezinta 3 plagi muscate de sarpe la membrul superior stang si torace posterior, precum…

- Echipajele de prim-ajutor au intervenit miercuri noapte in cazul unui barbat de 40 de ani, din localitatea Bosia, comuna Ungheni, care a fost injunghiat in spate, in zona gatului, fiind victima a unei agresiuni fizice. La fata locului a plecat direct echipa de Terapie Intensiva Mobila, fiind insotita…

- O femeie in varsta de 40 de ani, care era cunoscuta de apropiati ca o consumatoare cronica de alcool, a murit marti, 5 iulie. Cauzele exacte care au dus la decesul sau inca nu sunt cunoscute, si urmeaza sa fie stabilite. Femeia a fost gasita in cursul zilei de marti de catre vecinii sai in stare grava,…

- O femeie in varsta de 40 de ani, cunoscuta ca fiind consumatoare cronica de alcool, a murit in cursul zilei de ieri, iar cauzele exacte care au dus la decesul sau urmeaza sa fie stabilite. Aceasta a fost gasita de vecinii sai marti, 5 iulie, in stare grava, cu o temperatura a corpului de 40 de grade.…