Idei de vacanta: Cele mai frumoase destinatii pentru un city break in luna mai La ce serveste sa amani calatoria pana la vara cand anul acesta luna mai iti pune in calendar doua ocazii sa iti faci bagajele si sa pornesti in concediu.



Spre deosebire de 2017, sarbatorile de 1 mai si de Rusalii (27, 28 mai) pica la mai putine cateva zile distanta si, totodata, in timpul saptamanii -- intr-o marti si, respectiv, duminica si luni.



Fie ca alegi weekendul prelungit de la inceputul lui mai (27 aprilie-1 mai) sau pe cel de la finalul lunii (25-28 mai), echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a pregatit o selectie a celor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

