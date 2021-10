Idei de ținute business pentru toamnă. Cum să fii în tendințe? Temperaturile reci și mirosul de ploaie de afara iți amintesc, zi de zi, ca este momentul sa faci ordine in dulap și sa pregatești garderoba de toamna. La inceput, s-ar putea sa fii confuza și sa nu știi pe ce piese vestimentare sa pui mana mai intai. Sa porți acel trenci clasic cu sneakerși sau cu ghete? Sa treci direct la puloverul tricotat sau sa optezi pentru o camașa? Oare poți sa porți inca tricouri sau mai bine treci la malete? Inainte sa intri in panica, citește ideile de mai jos. Vei gasi idei de ținute business, chic și moderne, dar potrivite și unor intalniri de afaceri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia a facut un salt incredibil in materie de inovare, iar epoca in care traim pretinde ca este una a digitalizarii absolute. Cu toate acestea, multe dintre activitațile noastre depind inca de existența hartiei. Este unul dintre produsele cele mai comune pe care le cumparam, dar probabil ca puțini…

- Vremea rece aduce cu sine nevoia de a ne schimba garderoba. Pentru sezonul rece, in orice garderoba este obligatorie și jacheta, un articol vestimentar utilizat pentru un confort termic crescut, dar și pentru completarea unor ținute la moda, perfecte pentru zilele cu temperaturi scazute. Jachetele barbatești…

- ADVERTORIAL. Fie ești tanar antreprenor și ai nevoie de birou pentru afacerea ta, fie vrei sa iți muți business-ul intr-o locație mai buna, inchirierea spațiilor comerciale este o sarcina extrem de importanta. Probabil e timpul sa-ți regandești criteriile de alegere a spațiului pentru desfașurarea activitații…

- Cu toate ca in urma cu putin timp caldura de afara te facea sa alegi cele mai vaporoase si racoroase tinute, se pare ca toamna isi face incet-incet simtita prezenta. Diminetile sunt din ce in ce mai racoroase, in timp ce serile nu sunt nici ele potrivite pentru tinute usoare. Asadar, e momentul potrivit…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Ploi și furtuni, temperaturile mai scad. Prognoza meteo de weekend, 17-19 septembrie Vremea se mai racește la finalul saptamanii in județul Alba, dupa o zi cu ploi și furtuni. Temperaturile maxime vor fi de 26 de grade vineri, apoi scad la 20-21 de grade sambata și duminica,…

- Daca urmeaza sa iti amenajezi baia si preferi sa nu apelezi la un designer de interior, cel mai probabil ai cautat online surse de inspiratie si idei de renovare usor de pus in aplicare. Din acest motiv te afli si aici, nu-i asa? Ei, bine, in cazul in care vrei un rezultat fabulos, trebuie mai intai…

- Temperaturile se vor situa in jurul celor normale pentru finalul verii și inceputul toamnei, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a realizat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Sunt posibile ploi in perioada 24-26 august, 6 septembrie, respectiv 18-20 septembrie. Temperaturi…

- Sandalele sunt singurele incalțari ce permit picioarelor aerisirea dupa care oricine tanjește intr-o zi caniculara de vara. Moda masculina in materie de sandale a evoluat in asemenea masura incat un barbat se poate incalța in sandale nu numai pe plaja, ci și in oraș, pastrandu-și ținuta casual eleganta.…