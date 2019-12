Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti cererea depusa de Liviu Dragnea de anulare a condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita de fostul presedinte al PSD in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii pensiei…

