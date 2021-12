Iată 5 croieli la modă de jachete de iarnă pentru bărbați pe care trebuie să le cunoști în acest sezon Atunci cand alegi o jacheta pentru tine, este bine sa știi ce fel de croiala te avantajeaza și cum sa o alegi in așa fel incat sa fii la moda, dar sa fie și potrivita pentru tine. Exista diferite croieli , dar nu toate se potrivesc pe diferitele tipuri de constituții. Care sunt ele mai populare tipuri de jachete pentru barbați? In mod sigur nu ai o singura jacheta in garderoba ta. Cel puțin doua piese le ai, și anume una pentru iarna și una pentru vreme mai calduroasa. Printre modelele cele mai cautate sunt urmatoarele: Geaca pentru barbați – este o piesa care nu lipsește din garderoba niciunui… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

