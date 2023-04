Iaşul are cea mai mare creştere anuală a preţului pe metru pătrat la apartamente: Plus 126 de euro Un metru patrat de locuinta vanduta in martie 2023 la Iasi a fost cu 126 de euro mai scump decat in 2022. Iasul a inregistrat, in medie, cea mai mare crestere de pret la apartamente in decurs de un an, potrivit datelor furnizate de platforma Imobiliare.ro, care permite o comparatie intre orasul nostru si alte mari centre rezidentiale din Romania. Cu toate acestea, luna martie a adus si scaderi de pret la unele locuinte. In comparatia facuta pe baza datelor puse la dispozitie de platforma Imobiliare.ro au fost luate in calcul preturile din zece mari orase ale Romaniei. Dintre acestea, Iasul a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

