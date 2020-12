Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru a transmis un mesaj emoționant admiratorilor de pe rețelele de socializare și și-a dat toate maștile jos. Vedeta le-a transmis fanilor realitatea din spatele persoanei publice de pe Internet.

- Moartea actriței Draga Olteanu Matei a lasat o durere imensa in sufletelor romanilor, mai ales in randul celor care au și cunoscut-o personal. Printre aceștia se numara și Mihai Morar care a publicat, acum, dupa deces, un mesaj emoționant pentru marea doamna a teatrului romanesc.

- Katie Piper, femeia care a suferit 400 de operații de reconstrucție la nivelul feței și trupului in 12 ani, povestește drama prin care a trecut atunci cand a fost victima unui atac cu acid sulfuric al fostului ei iubit.

- Andreea Balan a trecut din nou prin clipe grele in urma cu doar cateva zile, iar acum se afla internata in spital. Luni seara vedeta a acuzat dureri cumplite in zona abdominala, iar aceasta a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Ce mesaj emoționant a transmis din spital!

- Yolanda Hadid (56 de ani) nu-și mai incape in piele de fericire de cand a devenit bunica. Mama supermodelelor Gigi și Bella Hadid a postat o fotografie pe contul de Instagram cu nepoțica sa, dar și un mesaj emoționant.

- Feli a aratat ca, mai presus de toate, cu toții suntem oameni. Avem zile bune, dar și zile proaste, iar cantarața nu se ascunde in spatele unor aparențe. Astazi, nu a fost una dintre zilele ei bune, iar vedeta a dezvaluit fanilor sai ce o macina.

- Bucurie mare in familia lui Adrian Minune! Astazi, celebrul manelist implinește frumoasa varsta de 46 de ani. Și cum un astfel de eveniment nu avea cum sa treaca neobservat, superba lui fiica, artista Karmen, a facut un gest emoționant pentru tatal ei inca de la primele ore ale zilei.

- Andreea Balan, una dintre cele mai apreciate artiste din țara, ți-a surprins mama cu un mesaj extrem de emoționant cu ocazia aniversarii acesteia. Vedeta se declara cea mai fericita și norocoasa ca o poate avea alaturi non stop pe cea care i-a dat viața.