Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite news.ro.Liviu Iolu,…

- Astazi si maine, se desfasoara, la Iasi, Consiliul National al PLUS. Liviu Iolu a fost desemnat, astazi, drept candidat al acestei formatiuni pentru Primaria Iasi, in timp ce Daniel Sandru va candida pentru presedintia Consiliului Judetean. Presedintele acestei formatiuni, Dacian Ciolos, a declarat…

- Membrii Consiliului National PLUS s-au intrunit sambata, 18 ianuarie, la Iasi. Ei au stabilit cine va candida din partea partidului la Primarie si la sefia Consiliului Judetean. Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi. Daniel Sandru va intra in cursa pentru sefia Consiliului Judetean.…

- Cel puțin 16 persoane, inclusiv doi germani, au murit luni intr-un accident in sudul Peru, dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu alte vehicule și a rasturnat, a spus poliția locala. Accidentul s-a soldat cu alți 42 de raniți, printre care doi brazilieni și doi americani, a declarat pentru www.dw.com colonelul…

- Miercuri, 18 decembrie 2019, in jurul orei 16.30, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Gheorghe Pop de Basești din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. O femeie de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat…

- Numit "saltimbanc" de Dacian Ciolos, fostul ministru Eugen Teodorovici ii raspunde acestuia sarcastic, cu un banc sec despre realizarile Guvernului Ciolos."Daca monsieur Cioloș spune ca nu prea are ce comenta cu și despre saltimbanci, l-aș intreba daca nu cumva irozii ii starnesc ceva mai…

- Abu Hasan Al-Muhajir a fost ”ucis”, a declarat pentru AFP un oficial de rang inalt din cadrul Fortelor Democratice Siriene (FDS), o alianta dominata de combatanti kurzi.El a fost ”luat ca tinta” in satul Ain al-Bayda, in nordul provinciei Alep, a anuntat anterior intr-un mesaj potat pe…

- „Exista diverse nemulțumiri legate de una sau alta dintre nominalizari, insa daca ne uitam la toate voturile pe care USR și le-a asumat in Parlament, vedem ca am fost mereu consecvenți și ne-am respectat cuvantul dat. Avem un acord politic agreat cu premierul desemnat. Vom susține investitura acestui…