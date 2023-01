Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat viața unui baiat in varsta de 15 ani prin replantarea piciorului. A fost lovit de tren in apropierea garii din Vatra Dornei. Operația a durat 13 ore, relateaza Agerpres.

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reușit o adevarata minute, iar acum o adolescenta va putea sa duca o viața normala. Din fericire, mainile Alexiei, fata ranita grav in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat,…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata, scrie Agerpres.…

- Copilul in varsta de 2 ani ranit in explozia unei butelii cu gaz produsa intr-un apartament din orasul Harlau a suferit arsuri de gradul II pe 8% din corp, motiv pentru care a fost internat la Spitalul pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iasi. Coordonatorul Clinicii de Chirurgie Plastica si Reparatorie din…

- Un barbat in varsta de 61 de ani, care a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala, a fost internat in terapia intensiva a Clinicii de Chirurgie Plastica si Reparatorie din cadrul Spitalului „Sf Spiridon” din Iasi.