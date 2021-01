Un Coif Corintic de Bronz primit de Ziua Culturii Naționale 2021 de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași de la Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț Astazi, 15 ianuarie 2021, de Ziua Culturii Naționale, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași a primit in custodie, in calitatea sa de administrator al patrimoniului cultural al statului roman, de la Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, o piesa cu valoare istorica excepționala: un coif corintic din bronz, datat in secolul al V-lea i.H. Acesta a fost descoperit intamplator in 2014 in albia Siretului pe raza comunei Alexandru Ioan…