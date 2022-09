Iarna nemulțumirii mondiale Serile petrecute la gura sobei au ramas doar de poveste. Mulți dintre noi nici nu le-am prins, pentru ca am apucat sa gustam din modul de viața zis modern, mult mai comod, langa calorifere. Dar, iarna este iar aproape și destula lume se gandește din nou la jarul din soba. Alții au și cumparat lemnele, […] Articolul Iarna nemulțumirii mondiale apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o veste buna pentru posesorii de autovehicule. Astfel, dupa ce timp de trei luni, prețul carburanților a fost subvenționat, de la bugetul de stat, cu 50 de bani pe litru, guvernanții decid prelungirea pana la sfarșitul anului a termenului de aplicare a acestei masuri. La sfarșitul acestei luni,…

- Panica mare in aceasta dimineața pe Strada Neptunului din cartierul Narcisa. Mai mulți cetațeni au apelat numarul de urgența 112 semnaland prezența unui ciine de rasa, de talie mare. Talia impresionanta a ciinelui a speriat cetațenii, deși ciinele nu era agresiv. „Din pacate, se exagereaza mult atunci…

- -Denisa Huiban din Bacau a caștigat marele Trofeu al Festivalului Peste 150 de copii, adolescenți și tineri talentați și-au dat intilnire in zilele de 16 și 17 septembrie pe scena Teatrului de Vara „Radu Beligan” din Bacau, acolo unde a avut loc cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Muzica…

- Opt autoturisme si un microbuz, parcate intr-un cartier din municipiul Bacau, au fost afectate de un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a anuntat ca la fata locului au intervenit doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD. Pompierii…

- Eveniment deosebit odata cu lansarea oficiala a conceptului de wellness la IOLA Center, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza la sediul clinicii de pe str. Ion Ghelu Destelnica nr.7 (fosta Trotuș). Zeci de bacauani, in mod special doamne și domnișoare, au avut curiozitatea de a primi informații despre…

- Cumva, mi-am facut o reputație de toate cazurile ciudate ajungeau la mine. Cand aparea un cititor haotic cu care nimeni nu se putea ințelege, redactorul-șef ma striga sa-l preiau. Și de obicei ieșea ceva spectaculos. Ca in cazul de acum, cand o femeie cu parul alb și valvoi mi-a spus dintr-o suflare:…

- In satul Turluianu din comuna Berești-Tazlau, a avut loc in perioada 18-22 iulie proiectul „Tabara din Satul meu” organizat de catre parohia „Adormirea Maicii Domnului” in parteneriat cu ASCOR Bacau. Cei 150 de beneficiari ai taberei au petrecut 5 zile interactive alaturi de voluntarii bacauani, aceștia…

- Cu un rezultat de 72 metri, sportiva SCM Bacau antrenata de Mihaela Melinte figureaza printre cele 12 aruncatoare de ciocan ce urmau sa se infrunte aseara pentru podium la Eugene, in Statele Unitea ale Americii Excelent parcursul Biancai Ghelber in 2022. Incununata- pentru a cata oara?- campioana naționala…