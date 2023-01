Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Rangers, Michael Beale, a facut un anunt de ultima ora despre viitorul lui Ianis Hagi. Acesta a venit cu detalii dupa ce mijlocasul roman a revenit pe teren. Fiul lui Gica Hagi si-a facut aparitia pe gazon la un an si sapte luni dupa accidentarea horror pe care a suferit-o. In minutul…

- Ibrox „a erupt” in momentul in care Ianis Hagi a intrat pe teren! Mijlocașul roman a revenit dupa mai bine de un an de absența. Dupa accidentarea suferita in ianuarie 2022, pentru Ianis Hagi a urmat un lung proces de recuperare. Ibrox „a erupt” in momentul in care Ianis Hagi a intrat pe teren! Cum […]…

- Ianis Hagi este in forma maxima la antrenamentele lui Rangers! Fiul „Regelui” va fi in lot pentru urmatorul meci al scotienilor, cu St. Johnstone, din campionat. Ianis Hagi este aproape de revenirea pe teren, la un an de la accidentarea crunta suferita intr-un meci din Cupa Scotiei. Mijlocasul de 24…

- Gica Hagi vrea ca Ianis Hagi sa-i calce pe urme! „Regele” isi doreste ca mijlocasul de la Rangers sa ajunga intr-o zi sa imbrace tricoul lui Galatasaray. Ianis Hagi a revenit la antrenamente, dupa accidentarea suferita la inceputul lui 2022. Mijlocasul este asteptat sa revina pe teren la Rangers in…

- Antrenorul de la Rangers a oferit ultimele detalii despre revenirea lui Ianis Hagi. Tehnicianul a oferit chiar și o data la care fiul „Regelui” ar putea fi din nou pe teren. Ianis Hagi s-a accidentat la inceputul anului precedent. Dupa un proces lung de recuperare, in care a fost supus și unei operații,…

- Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers. Clubul scoțian a facut anunțul oficial joi, pe rețelele sociale. Fiul lui Gica Hagi a precizat ca este incantat dupa ce a semnat o noua ințelegere cu fosta campioana a Scoției. Ianis Hagi și-a prelungit contractul cu Rangers “Istoria pe care o are acest…

- Victor Becali a oferit detalii despre stadiul recuperarii lui Ianis Hagi. Fiul „Regelui” a suferit o ruptura de ligamente la inceputul anului si a fost operat. Mijlocasul de 24 de ani a revenit, in cele din urma, la antrenamentele lui Rangers. Ianis Hagi e gata sa isi faca aparitia si intr-un meci oficial,…

- Ianis Hagi, anunt urias dupa ce a revenit la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis Hagi a oferit un interviu in care a vorbit despre situatia in care se afla. Ianis Hagi a revenit de curand si la antrenamentele celor de la Rangers. Ianis a facut confesiuni tulburatoare si din perioada imediata de…