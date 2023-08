Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (24 de ani) va pleca de la Rangers.Mijlocașul ofensiv roman va face un pas important in cariera, deși la Rangers ajunsese rezerva. Ianis Hagi va juca in prima liga spaniola, la Deportivo Alaves!

- Trecut pe linie moarta de managerul lui Rangers, Michael Beale, Ianis Hagi ar putea semna cu Maccabi Tel Aviv. Israelienii vor sa-l cumpere pe internaționalul roman de la scoțieni, care cer 3,5 milioane de euro. Ianis Hagi e foarte aproape de a o parasi pe Glasgow Rangers. ...

- Gheorghe Hagi este gata sa-i relanseze cariera fiului sau a doua oara. Playsport.ro scrie ca Ianis Hagi ar putea ajunge la Farul in aceasta vara, dupa ce antrenorul Michael Beale a decis sa-l puna la punct și sa nu-l treaca pe lista UEFA pentru dubla din Champions League cu PSV. Sursa citata scrie ca…

- Ianis Hagi, 24 de ani, n-a fost reținut in lotul lui Rangers pentru play-off-ul din Liga Campionilor, cu PSV Eindhoven, dupa ce s-a plans in week-end ca joaca puțin: „Nu-mi convine, dar e decizia antrenorului și i-o respect”. Vremuri grele pentru Ianis Hagi la Glasgow Rangers. Dupa ce a stat un an pe…

- Managerul lui Rangers, Michael Beale, care i-a prelungit contractul lui Ianis Hagi (24 de ani) și a insistat sa nu fie cedat in aceasta vara, ar putea fi demis dupa un start slab in noul sezon. Ianis Hagi ar putea pierde cel mai important susținator la Glasgow Rangers. Pe 15 decembrie 2022, la doar…

- Ianis Hagi iși face bagajele și pleaca de la Glasgow Rangers. Jurnaliștii din Scoția anunța din nou internaționalul roman nu mai este dorit de antrenorul Michael Beale și de conducatorii clubului. Ziariștii scriu ca a fost o mare greșeala momentul in care i s-a propus un nou contract, in perioada in…

- Alan Hutton, fost fundaș al lui Glasgow Rangers, crede ca managerul Michael Beale „il place pe Ianis Hagi și va dori sa-l pastreze. Situația se schimba daca jucatorul se simte nefericit. Va trebui sa vedem ce-și dorește”. Ianis Hagi a fost convocat la naționala Romaniei pentru „dubla" cu Kosovo (16…

- Sub contract la Glasgow Rangers pana in 2026, Ianis Hagi va continua cel mai probabil la albaștri, anunța cotidianul The Scotsman. Numarul 7 face planurile mnanagerului Michael Beale in sezonul viitor. In decembrie, inainte de Craciun, cand i s-a prelungit contractul lui Hagi la Rangers, pana pe 30…