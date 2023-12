Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Sapunaru (39 de ani), capitanul Rapidului, a vorbit despre infrangerea cu U Cluj, 2-3, și a prefațat duelul cu FC Botoșani, din etapa #18 din SuperLiga. Botoșani - Rapid are loc sambata, de la ora 17:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Digi Sport și Prima Sport…

- Extrema Valentin Gheorghe (26 de ani) a fost eroul negativ al celor de la U Cluj in meciul cu Petrolul, din etapa a 16-a din Superliga. Fotbalistul adus de la FCSB in aceasta vara a inceput meciul de pe Cluj Arena ca rezerva. Iar in minutul 57 a fost introdus de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau. Doar ca…

- Catalin Cirjan (20 de ani), mijlocașul ofensiv de la Rapid, a vorbit dupa meciul cu CSA Steaua, scor 0-0, despre situația lui curenta in Giulești. Jucatorul imprumutat de la Arsenal a inceput ca titular sezonul, insa pe parcurs a juns rezerva, avand chiar meciuri in care nu a fost deloc folosit. A fost…

- Fostul atacant al Rapidului, Daniel Pancu (46 de ani), crede ca formația din Giulești ar trebui sa-l achiziționeze definitiv pe mijlocașul central Catalin Cirjan (20 de ani), imprumutat de bucureșteni de la Arsenal. Dupa indelungi negocieri, Rapid a anunțat la finalul lunii iunie imprumutul lui Catalin…

- Președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj (52 de ani), a criticat arbitrajul brigazii conduse de Adrian Cojocaru in meciul de luni seara, pierdut de clujeni in fața Rapidului, scor 1-3, in runda cu numarul 10 din Superliga. ...

- Liviu Ungurean, liderul galeriei rapidiste, susține ca suporterii Rapidului nu ar avea o problema ca Dinamo sa joace meciul cu Farul in Giulești. Dinamo inca nu are un stadion pe care sa joace meciul cu Farul, vineri de la ora 21:00. „Cainii” nu pot inchiria „Arcul de Triumf”, pentru ca acolo va juca…