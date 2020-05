I-auzi, ia! Un chelner, numit manager al spitalului

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Campeni, Calin Andres, se declara revoltat de numirea unui fost chelner in functia de manager interimar al Spitalului Orasenesc si cere ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa revina „de urgenta” asupra deciziei, avertizand ca nici medicii unitatii nu sunt de acord cu noua numire.Calin…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, in premiera, ca guvernul ia in calcul, redeschiderea școlilor la sfarșitul lunii mai, cel mai devreme, sau la inceputul lunii iunie, cel mai tarziu.

- Edilul din Floresti a distribuit pe contul personal de facebook o petitie online prin care se cere demiterea Monicai Macovei din Parlamentul European. Pe lânga titlul petitiei, Sulea a mai adaugat la adresa Monicai Macovei o serie de cuvinte dure: "Aceasta creatura si-a batut joc…

- Patru persoane dintr-un camin de batrani din Galati au fost confirmate cu COVID-19. Anuntul a fost facut de primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu, care a precizat ca este vorba de doi batrani si doi angajati. Edilul sef a cerut DSP sa fie testati toti varstnicii si salariații din camin. Primarul…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, avertizeaza ca epidemia de coronavirus aflata in plina desfasurare ar putea avea drept consecinta o penurie de medicamente in Europa, in contextul in care multe dintre substantele chimice folosite in produsele farmaceutice sunt produse in China. "Destul…