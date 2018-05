Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si cei din Giurgiu, cu sprijinul politistilor Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul A.N.A.F., fac, luni, opt perchezitii in Bucuresti si in judetul Giurgiu, intr-o cauza care…

- „In data de 16 mai, ora 20:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat la controlul specific, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman R.G., in varsta de 33 ani, domiciliat pe raza judetului Bihor, in calitate de pasager intr-un autoturism marca Opel Vectra, inmatriculat in Romania”,…

- Politistii gorjeni au confiscat astazi, in urma unui control in trafic, produse de uz casnic si uz gospodaresc in valoare de 16.500 de lei. Soferul, din comuna Afumati, nu detinea documente de provenienta a bunurilor.„Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier ...

- Jandarmii au luat din nou la puricat indivizii care ofera spre vanzare parfumuri si alte produse fara a respecta legea. In numai doua ore, sapte persoane au fost sanctionate contraventional la Resita dupa ce au fost prinse oferind spre vanzare produse asupra carora exista suspiciuni ca sunt contrafacute.…

- Mama copilului, in varsta de 30 de ani, din județul Giurgiu, primește ingrijiri medicale. Cei trei se incalzeau la o soba cu lemne. Tragedia a fost descoperita de un vecin, care a alertat autoritațile. Poliția și medicii sunt acum la locul tragediei. Stare de sanatate a femeii este stabila.…

- Autoritatile europene au decis interzicerea comercializarii sau distributiei de optiuni binare catre investitorii individuali si au restrictionat contractele financiare pentru diferenta, dupa ce au constatat ca mai mult de trei sferturi din jucatori pierd de la 1.600 de euro la 29.000 de euro.

- Dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de comercializare de produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata Vineri, in jurul orei 13, in timp ce acționa pe Aleea Prislop din Ploiești, o patrula mixta de siguranța publica din cadrul Secției nr. 3 s-a sesizat din oficiu…

- Bolnavii care primesc ajutor social la Giurgiu sunt vedete pe internet. Primarul a pus pe site-ul municipalitatii lista cu numele si diagnosticul fiecaruia, desi legea ii cerea sa protejeze aceste persoane. Nu avem nimic de ascuns, a raspuns senin edilul, care crede ca sunt afectiuni care nu ii opresc…