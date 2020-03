Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Academiei Romane, marcata in 4 aprilie, se va sarbatori in acest an, pentru prima data, departe de cladirea instituției, arata președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, intr-un mesaj transmis MEDIAFAX. „Seniorii nu raspandesc virusul mai mult decat altii, ci doar mor mai mult”, spune acesta.„Pentru…

- „Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru coronavirus. El a prezentat simptome ușoare, stare sa de sanatate fiind, in general, buna și a lucrat de acasa in ultimele zile, ca de obicei", se aratata intr-o informare a Clarence House reședința regala britanica din Londra."Ducesa de Cornwall a fost,…

- In ziua 23.03.2020 la Unitatea de Primiri urgente a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti s a prezentat un pacient care nu prezenta context epidemiologic pentru suspiciunea de infectie cu virusul SARS CoV 2, ci pentru o alta patologie.In urma investigatiilor efectuate s a ridicat suspiciunea de infectie…

- Noul tip de coronavirus se raspandește cu repeziciune in toate colțurile lumii, insa epicentrul epidemiei a ajuns, in aceasta seara, Europa, unde sunt zeci de mii de persoane infectate și mii de morți. Acest COVID-19 ar putea fi stopat, insa, ținand cont de cateva sfaturi oferite de medicul Ion Alexie,…

- Autoritatile din Dolj au stabilit in linii mari traseul italianului de 72 ani care a fost timp de patru zile, in perioada 18-22 februarie, in Romania, la intoarcerea in Italia fiind testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv.

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- Virusul gripei aviare a fost depistat la o ferma avicola din satul Bugakov, raionul Nemirovsky, regiunea Vinnita din Ucraina, transmite UNIAN, citata de publika.md. Gainile erau crescute pentru oua, iar in urma depistarii focarului, circa 100 de mii de pasari au fost nimicite.