Sindicatul Europol le transmite hunedorenilor o recomandare, care poate parea ciudata la prima vedere, dar care se justifica pe deplin, pentru ca in acest weekend prelungit, in niciuna dintre cele 3 zile libere, nu este planificat in serviciu niciun polițist de la judiciar. “Chiar daca o sa vi se para exagerata recomandarea noastra, cetațenii din Hunedoara ar trebui sa știe ca pe cei care conduc Inspectoratul de Poliție Hunedoara ii doare fix undeva de siguranța lor. O decizie halucinanta a cms. șef Barlea, inspectorul șef al IPJ Hunedoara, va face ca in acest weekend prelungit, in niciuna dintre…