- Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Deva va fi oprita incepand de marți, 10 noiembrie 2020, pe perioada nedeterminata, potrivit reprezentanților Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva care administreaza monumentul istoric. Decizia a fost luata pentru a…

- Malaezia a pus in carantina peste 10.000 de politisti, reprezentand 10% din efectivele sale, pentru a frana raspandirea pandemiei de Covid-19 dupa infectarea a cel putin 200 de agenti, relateaza EFE, citata de agerpres . Ministrul de Interne, Hamzah Zainudin, a declarat astazi ca rata mare de infectare…

- Guvernul, in ședința de joi, prin OUG, anunța masuri prelungite pana la finalul anului 2020. In contextul actualei crize unele masuri au fost eliminate iar altele au fost prelungite. Masuri prelungite pana la finalul lui 2020 Prin noile acte normative Guvernul a decis in privința unori masuri prelungite…

- Cele mai valoroase creații romantice semnate de Brahms, Schubert, Bach și Franz Liszt vor rasuna pe Cetatea Deva (Platforma Artilerie Vest), joi, 8 octombrie 2020, la ora 18:30, intr-un concert susținut de pianistul Bogdan Vaida, in cadrul turneului ”Classic Unlimited”, ediția a IV-a. Anul…

- Marea Sinagoga a Ierusalimului va fi inchisa pentru prima data in istorie, de Anul Nou Evreiesc, din cauza pandemiei de Covid 19. Asta dupa ce premierul Israeulului, Benjamin Netanyahu, a instituit carantina la nivel național pentru a-i apara pe cetațeni impotriva virusului.Pentru prima data…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca scoala nu se va relua fizic in acest an in tara sa din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. "Fara niciun dubiu, revenirea fizica in clase nu ajuta la tinerea sub control a pandemiei, asa ca nu va exista o intoarcere la clasa in Venezuela.…

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat joi presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP. Anterior, institutia financiara internationala estima ca…

- Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși trebuia sa aiba loc la Timișoara, in anul 2020, la inceput de septembrie. Intalnirea a fost insa amanata pentru anul 2021, din cauza pandemiei de Covid-19.