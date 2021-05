O ursoaica cu doi pui a fost zarita, in mai multe randuri, in perimetrul cetatii dacice Sarmizegetusa Regia, iar un urs masiv a fost semnalat in apropierea cetatii Costesti-Cetatuia, ambele in Muntii Orastiei, administratia monumentelor istorice atragandu-le atentia turistilor sa se indeparteze de animalele salbatice atunci cand le observa pe trasee. "Probabil ca au coborat in cautare de mancare. Ii sfatuim pe turisti sa nu hraneasca animalele salbatice si sa nu lase resturi de mancare in zonele vizitate. Totodata, ii rugam sa nu se apropie de ursi, din dorinta de a-i fotografia sau filma. Sunt…