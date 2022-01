Hunedoara: O adolescentă a fost prinsă băută la volanul mașinii O adolescenta in varsta de 14 ani a fost prinsa de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe strazile din Petroșani. Minora era sub influența alcoolului. O adolescenta in varsta de 14 ani din orasul Petrila a fost oprita in trafic de politistii din localitate. Conform IPJ Hunedoara, tanara era insotita, pe locul din dreapta-fata, de un baiat de 19 ani, din Petrosani. Tanarul a recunoscut ca știa ca minora nu avea un permis de conducere, dar cu toate acestea i-a incredintat fetei autoturismul. Acesta a spus ca dorea „sa o invete pe tanara sa conduca”. „Minora a fost testata cu aparatul alcooltest,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

