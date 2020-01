Cei peste 700 de angajati ai Termocentralei Mintia isi vor primi avansurile restante la salariul pe luna decembrie in cursul zilei de miercuri, 8 ianuarie, iar agentul termic va fi livrat, in continuare, fara probleme, in municipiul Deva, a anuntat conducerea Complexului Energetic Hunedoara (CEH) in cadrul unei intalniri convocate de prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, la sediul Institutiei Prefectului. De asemenea, in cursul diminetii de luni, 6 ianuarie, la termocentrala Mintia va fi prezenta conducerea CEH pentru a asigura o comunicare "cat mai corecta si mai eficienta" intre salariati…