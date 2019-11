Drumul forestier spre zona Poiana Pelegii, din Masivul Retezat, este blocat, joi, din cauza unor copaci care au cazut de-a curmezisul acestuia in urma vantului puternic care a suflat la munte in ultimele 24 de ore, turistii fiind atentionati sa aleaga alte trasee si sa fie pregatiti pentru temperaturi scazute si vreme cu ploi, vijelii si ceata. "In urma vijeliilor din aceste zile, in zona Lapusnicul Mare drumul forestier spre Gura Bucurei (Poiana Pelegii) este blocat momentan de arbori cazuti (...). Va recomandam sa alegeti alte trasee si in cazul in care va planificati drumetii in Parcul National…