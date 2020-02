Stiri pe aceeasi tema

- In orașul Hațeg, județul Hunedoara, gaurile din conducta de alimentare au fost astupate cu bucați de lemne. Fotografiile au fost postate pe Facebook de un localnic care s-a revoltat dupa ce a vazut aceasta "reparație".

- Firma din Hunedoara care a efectuat, pe 10 ianuarie, dezinsectia la Liceul Teroretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad, in urma careia 40 de elevi au ajuns la spital, a fost amendata de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) cu 40.000 de lei, dupa ce s-a constatat ca substanta folosita avea…

- La data de 09.12.2019, in jurul orei 15:10, un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe strada Iosif Vulcan, din municipiul Deva, din direcția strazii Mihai Eminescu spre satul Cozia, in zona intersecției cu strada Coziei, nu a pastrat o distanța corespunzatoare…

- Motocicliștii din Hunedoara vin in ajutorul copiilor sarmani. 55 de micuți dintr-o localitate de langa municipiul Hunedoara vor avea sarbatori fericite datorita motocicliștilor care au demarat o acțiune umanitara. Toți cei care pot dona incalțaminte, haine, jucarii, lenjerii de pat, prosoape și alimente…