- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit luni, la Beijing, pe Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei, aflat in vizita in China. Xi Jinping a declarat ca in urma eforturilor depuse de cele doua state, schimburile bilaterale in mai multe domenii au fost reluate, cele doua țari fiind angajate pe…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele chinez Xi Jinping au avut vineri o discutie prin videoconferinta, au informat surse oficiale de la Berlin si Beijing, citate de Reuters. Cei doi lideri au discutat despre cooperarea economica, precum si despre atacul Hamas asupra Israelului si situatia din…

- Inainte de vizita in Statele Unite a șefului diplomației chineze, Wang Yi, liderul de la Beijing a afirmat ca tara sa este dispusa sa coopereze cu SUA. Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri, potrivit presei de stat chineze, ca tara sa este dispusa sa coopereze cu Statele Unite, in conditiile…

- Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, a invitat miercuri soțiile liderilor straini prezente la Beijing sa viziteze Muzeul Național de Arte și Meștesuguri din China, cunoscut ca Muzeul Patrimoniului Cultural Imaterial din China. Invitații internaționali au fost in capitala cu prilejul participarii…

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat miercuri ridicarea relatiilor dintre China si Venezuela la cel mai inalt nivel, in timpul unei intalniri la Beijing cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Conține de 10 ori mai multa vitamina C decat portocalele și este a treia cea mai bogata planta din lume in vitamina E. Uleiul de catina a fost folosit pentru tratarea ranilor in urma catastrofei de la Cernobil, iar sucul a fost bautura naționala in China la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj video participanților la Tirgul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFTIS) de la Beijing, 2023, mesaj in care a subliniat ca anul acesta este marcata cea de-a 45-a aniversare a procesului de reforma și deschidere. China continua…

- Dupa eliberare in ocean a apei radioactive de la Fukushima au inceput, așa cum era de așteptat, tensiuni. In acest context guvernul japonez ii indeamna la prudența pe cetațenii sai aflați in China sa nu atraga atenția asupra lor și sa vorbeasca incet. De luni bune, regimul de la Beijing a cerut Japoniei,…