Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu a intrebat-o, la audiere, pe Violeta Alexandru daca de la data de 1 septembrie punctul de pensie crește cu 40%, reclamandu-i faptul ca "pana in acest moment nu au inceput recalcularile celor cinci milioane de pensii, ca pensionarii sa poata sa beneficieze…

- Grupul agroindustrial Interagro a anuntat luni ca are in derulare, in parteneriat cu grupul american Nitron, o investitie de aproximativ 22 de milioane de euro pentru amenajarea unui terminal mixt, import si export, de ingrasaminte in portul dunarean Zimnicea.

- pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin.Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile nu sunt doar frumoase, ci pot fi si profitabile.…

- Programul Rabla va fi lansat in luna martie si va pune la dispozitie romanilor 60.000 de vouchere, anunta ministrul Mediului, Costel Alexe. De asemenea, statul va creste la 140 de milioane de lei bugetul pentru Rabla plus. Programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la Ford, si va…

- Proiectul care aduce vaccinul anti-HPV in 78 dintre cele mai sarace țari ale lumii ar putea ajuta la prevenirea a peste 74 de milioane de cazuri de cancer de col uterin. Peste 74 de milioane de cazuri de cancer de col uterin și 62 de milioane de decese ar putea fi evitate in urmatorii 100... Read More…

- Uniunea Europeana (UE) a lansat la Cahul un nou program de sustinere a dezvoltarii socio-economice a regiunilor Republicii Moldova: „EU4Moldova: Regiuni-cheie". Dintr-un buget total de 23,3 milioane de euro, UE investește 22,8 milioane de euro pentru a stimula dezvoltarea economica inteligenta, incluziva…

- Sponsorul pe care CFR e aproape sa-l atraga e conectat la societatea americana pe care o conduce faimosul Elon Musk. EVA e numele companiei care ar urma sa-i achite campioanei Romaniei 16 milioane de euro in urmatorii doi ani. Gazeta a scris in exclusivitate despre supercontractul de sponsorizare pe…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, susține ca ar fi primit ieri o oferta de 10 milioane de euro, pentru Dennis Man.„Chiar ieri am avut o oferta de 10 milioane pe Man și le-am zis direct ca nu o accept. Din Premier League cred ca era echipa. Mi-au zis echipa, dar nu știu sa ți-o zic, cred ca e din prima…