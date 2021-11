Stiri pe aceeasi tema

- Fosta subdivizie Huawei, acum companie independenta, Honor, va lansa in curand pe piata smartphone-ul Honor 50, care este scutit de interdictia la tehnologie americana ce se aplica in cazul Huawei, conform news.ro Honor 50 a aparut in unele dintre magazinele online locale (nu inca si pe cel…

- La aproape o luna dupa ce a fost anunțat in China, Huawei aduce noul sau telefon Nova 9 la nivel global, printr-o lansare care a avut loc la Viena. Din nefericire insa, varianta Nova 9 Pro a dispozitivului nu va ajunge aici, fiind exclusiva pentru China. Nova 9 vine cu un procesor Snapdragon 778G la…

- Oppo iși dezvolta propriile chipset-uri high-end pentru smartphone-urile de varf, potrivit unui raport din Nikkei. Doua persoane au declarat ca planul consta in lansarea SoC-urilor personalizate in 2023 sau 2024 „in funcție de viteza de dezvoltare”. Oppo dorește sa utilizeze tehnologia avansata de 3nm…

- Zeci de mii de persoane au protestat la Roma impotriva anti-vaccinistilor si fascistilor. Ei cer guvernului dizolvarea grupurilor impicate in violentele de weekendul trecut Cele mai mari sindicate muncitoare din Italia s-au adunat sambata la Roma si au cerut guvernului sa dizolve grupurile neofasciste…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi, 16 septembrie o noua hotarare care impune utilizarea certificatului verde COVID-19. Acesta va fi necesar in situația in care incidența de infecții cu coronavirus trece de 3 la mie. Certificatul verde va fi necesar pentru accesul in…

- Dispozitivele 5G au captat peste doua treimi (69%) din veniturile globale ale smartphone-urilor in primul trimestru al anului 2021, livrarile lor ajungand la 39% din totalul global pentru trimestrul respectiv, potrivit serviciului trimestrial de monitorizare a pieței dat publicitații de compania de…

- Xiaomi Mi 11 Ultra, vedeta noastra de astazi, le bifeaza pe toate acestea și intra in lupta directa cu Samsung Galaxy S21 Ultra . Nu doar datorita sau din cauza numelui, deși trebuie sa notam și aceasta coincidența. Cred ca Mr Whose the boss zicea ceva de genul ca Mi 11 Ultra striga de departe “I eat…

- Grupul chinez Xiaomi Corp a raportat o crestere record a veniturilor, de 64%, in trimestrul doi din 2021, in urma cresterii cotei pe piata globala a telefoanelor mobile inteligente, transmite Reuters.Vanzarile au urcat la 87,8 miliarde de yuani (13,56 miliarde de dolari), in perioada aprilie-iunie…