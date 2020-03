Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a adoptat înca hotarârea în baza careia statul ar urma sa încaseze 60 de milioane de euro de la Orange și Vodafone pentru prelungirea licențelor 3G, deși proiectul a fost dezbatut cu operatorii telecom și ar avea toate avizele, a atenționat luni Catalin Drula, liderul…

- ​Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming, a operatorilor și a utilizatorilor pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- Guvernul PNL condus de Ludovic Orban are pe agenda ședinței de marți, 10 martie, un proiect de Hotarare de Guvern privind taxele de licența pe care ar trebui sa le plateasca Orange, Vodafone, Telekom și RCS&RDS pentru prelungirea unor drepturi de utilizare a unor frecvențe radio pe care le folosesc…

- ​Mai multe persoane fizice și asociații au trimis 56 de adrese catre ANCOM - autoritatea naționala care monitorizeaza câmpurile electromagnetice ale rețelelor telecom - exprimându-și temerile legate de noua tehnologie 5G, se arata în sinteza observațiilor la planul de acțiuni pentru…

- Organizarea licitatiei pentru alocarea drepturilor de utilizare in benzile de frecventa destinate implementarii noilor tehnologii (5G) ar putea avea loc in ultimul trimestru al acestui an, reiese din Planul de actiuni adoptat de Autoritatea pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).…

- INVESTITIILE VOR INCLUDE: ILUMINAT PUBLIC DE CALITATE, STRAZI MODERNIZATE SI BENZI SUPLIMENTARE PENTRU TRANSPORTUL URBAN, MONITORIZARE VIDEO, O NOUA GRADINITA SI UN NOU CENTRU MULTIFUNTIONAL. Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a vizitat municipiul Alba Iulia, pe…

- ANCOM a transmis 215 notificari și a aplicat 774 de avertismente si 155 de amenzi contravenționale, in valoare totala de 2.536.900 de lei. Suma constituie venit la bugetul de stat. „In 2019, activitatea noastra de monitorizare a spectrului de frecvențe radio din Romania alocat serviciilor de telefonie…

- In context, liderul de sindicat a precizat ca sindicatele din transporturi pregatesc o serie de amendamente pe care le vor aduce acestui proiect de act normativ, care, in forma actuala, va determina scoaterea de pe piata a companiilor romanesti. „Lucram la ele (la amendamente – n. r.) ca sa ne incadram…